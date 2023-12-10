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        Haberler Gündem 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşüp, öldü

        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti

        Mardin'de çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:39 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:40
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        Asansör boşluğuna düşüp, öldü
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        Mardin'de inşaatın asansör boşluğuna düşen Abdulhalim Ökmen (53), yaşamanı yitirdi.

        Olay, sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesi Mardin kara yolundaki bir inşaatta meydana geldi.

        Asansör boşluğunda hareketsiz halde yatan Abdülhalim Ökmen'i görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen, kurtarılamadı. Asansör boşluğundan düştüğü belirlenen Ökmen'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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