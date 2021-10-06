Asansör boşluğuna düşen kargo görevlisi öldü

DHA

Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan sitede meydana geldi. Kargo bırakmak için binaya giren Ümit Ceylan, giriş katında asansör çağırdı. Asansör kapısı açılmasına rağmen kabin gelmeyince dalgınlık yaşayan Ceylan, adım atınca 1 kat aşağıdaki boşluğa düştü.

Ardından gelen asansör kabini de Ceylan'ın üzerine indi. Kargo firması yetkilileri, Ceylan'ın dağıtım parametrelerinde düşüş olduğunu görünce aramaya başladı. Cep telefonundan Ceylan'a ulaşamayan yetkililer, bu kez GPS ile kargo aracını buldu. Kargo aracının yanına giden yöneticiler, çevredekilerden Ceylan'ın binaya girdiğini ve dışarı çıkmadığını öğrenince asansör boşluğuna baktı.

Ceylan'ı gören firma yetkililerinin ihbarıyla binaya sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Ümit Ceylan’ın cansız bedeni, morga götürüldü.