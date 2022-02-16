Asansör boşluğuna düşen bekçi kurtarılamadı

İHA

Gaziantep'te çalıştığı inşaatta temizlik yaparken 3. kattaki asansör boşluğundan beton zemine düşen bekçi, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta bekçi olarak çalışan 55 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Cabran, 3. katta temizlik yaparken dengesini kaybederek asansör boşluğundan beton zemine düştü.

MÜDAHALAYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay sonrası ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yabancı uyruklu işçi, sabah erken saatlerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cabran'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.