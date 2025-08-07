Habertürk
        Asansör bakımında patlama! Yaralılar var! | Son dakika haberleri

        Asansör bakımında patlama! Yaralılar var!

        Eskişehir'de asansör bakımı sırasında patlama meydana geldi. Olayda iki kişi yaralanırken, patlama anının görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 07.08.2025 - 14:18
        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, asansör bakımı yaptıkları binadaki elektrik kablolarının ark yapması sonucu meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Sefa G. (30) ile Muhammet E. (26) bir binada asansör bakımı yaptıkları esnada elektrik kablolarının ark yapması sonucu patlama meydana geldi.

        Patlamanın neden olduğu basınçla binanın garaj kapısında hasar oluştu. Asansör bakımıyla ilgilenen Sefa G. ile Muhammet E'nin vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaldırıldıkların Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 2 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Patlama sırasında garaj kapısının zarar gördüğü anlar, bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Görüntüde, patlama nedeniyle garaj kapısının hasar gördüğü, yaralanan Sefa G. ile Muhammet E'ye çevredeki vatandaşların su içererek yardımcı olduğu ve yaralıların sağlık görevlilerince ambulansa bindirildiği anlar yer aldı.

