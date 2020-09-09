Aileler, yeni bir bebek sahibi olacakları zaman, aile büyüklerinden birinin adı verilmeyecekse eğer, bebeklerine isim aramaya başlarlar. Bizler de size bu konuda yardımcı olmak istedik.

Asaf İsminin Anlamı Nedir?

Asaf adı, yönetimde başarılı olan kimse anlamına gelmektedir. Erdemli, ileri görüşlü ve herkesçe sevilen insanlar, geçmiş zamanda bu lakap ile anılmışlar. Ayrıca en uzun yaşayan peygamber olarak bilinen Süleyman peygamberin vezirine bu şekilde seslendiği, kaynaklarda sunulan bir veridir. Bunun yanında ülkemizde her 19 bin kişiden birinin adı Asaf’tır.

Asaf Kuran’da Geçiyor mu?

Müslüman olan herkes, kutsal kitabımızda yer alan bir ismi bebeğine vermesi gerektiğine inanıyor. Evet, gönül rahatlığıyla Asaf ismini çocuğunuza verebilirsiniz. İsim dinen yasaklı isimler Listesine girmiyor ve Kuran’da geçiyor.

Asaf İsminin Özellikleri

İsimler, karakterlerimizi etkiler. Asaf adına sahip olanların karakter özelliklerine bakacak olursak;

Kendine güvenir.

Ona asla istemediği şeyler yaptırılamaz.

Emin, emanete ihanet etmez bir yapısı vardır.

Ev geçindirmek ve uzun bir evlilik yapmak, onun en çok istediği şeydir.

Sevdiklerine karşı korumacıdır.

Belki kötü olan tek özelliğidir ki: işler her zaman onun başına yıkılıyor da olsa mutlaka yaratıcı bir çözüm bulur.

Aile bağları güçlüdür ve saygılıdır.

Duygusal yapısına rağmen, mantıKlı çözümler bulmayı bilir.

Parasını tutmayı çok iyi becerir.