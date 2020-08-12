Anne ve babalar için doğum öncesi en büyük heyecanlardan biri de bebek ismi aramaktır. Bu durum ebeveynler arasında tartışma konusu olsa da ortak yol bulunarak isim bulunur. Bu yazımızda Asaf ismi anlamına bakacağız. Günümüzde popüler olmaya başlayan Asaf adı genellikle erkek bebek ismi olarak kullanılmaktadır. Asaf ne demek? Asaf ismi anlamı nedir? İşte isim analizi.

ASAF NE DEMEK?

Asaf ismi; vezir, nazır ve bakan gibi anlamlara gelmektedir.

ASAF İSMİ ANLAMI NEDİR?

Osmanlı Devleti'nde sık kullanılan isimlerden biri olan Asaf, o dönemde yaşamış birçok şair, ressam, yazar tarafından mahlas olarak kullanılmıştır.

Zor anlarda etkili kararlar alma

Verdikleri kararlar da topluluğu etkiyen

Çevrelerine yardım eden

Saygı ve hürmet gören

ASAF KURAN'DA GEÇİYOR MU?

Asaf ismi direk biçimde Kur'an ayetlerinde geçmez. Fakat buna rağmen Neml Suresinde anlatılan Hazreti Süleyman kıssalarında bulunan vezir, Asaf olarak yorumlanmıştır. Bahsedilen vezirin Asaf olduğuna inanılmaktadır.