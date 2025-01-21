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        Haberler Magazin Arzu Sabancı'dan Kartalkaya paylaşımı: Çok üzücü Allah'ım yardım et

        Arzu Sabancı: Çok üzücü

        Arzu Sabancı, en az 10 kişinin yaşamını yitirdiği Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın faciasıyla ilgili üzüntülerini dile getirdi; "Çok üzücü. Allah'ım sen koru"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 10:53 Güncelleme: 21.01.2025 - 12:08
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        "Çok üzücü"
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        Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

        Kartalkaya'da otel yangını: 10 ölü, 32 yaralı!
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        Yangın faciasının ardından Arzu Sabancı, üzüntüsünü; "Kartalkaya... Çok çok üzücü. Allah'ım sen koru, gözet" sözleriyle dile getirdi.

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        #Arzu Sabancı
        #kartalkaya
        #Bolu
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