Ah Nerede. 1975 yapımı..15 kişilik bir ekiple 20 günde tüm çekimleri ve stüdyo işlemleri bitirilerek vizyona sokulmuş, 40.yılını dolduran bir başka çalışmamız..Yapımında emeği geçen tüm sanatçılarına ve emekçilerine şükranlarımızla...