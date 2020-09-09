Son zamanların en sık tercih edilen isimlerinden biri de Arya adıdır. Özellikle havalı durması sebebiyle anneler tarafından kızlarına konuluyor. Peki, Arya ne demek?
Arya İsminin Anlamı Nedir?
İsim ülkemizde genelde kız çocuklarına verilse de, Arya adında bir erkeğe de rastlamak mümkündür. Hint – Avrupa kökeninden kazandığımız bir isimdir. Geldiği kökte, soylu kimse anlamını taşıyor. Adın denizcilikte de kullanılan bir terim olduğu biliniyor. Kendi içinde ahengi olan, opera solistleri tarafından seslendirilen mükemmel şarkı anlamına da gelir. Ülkemizde her 14000 kişiden birinin adı Arya’dır.
Arya İsmi Kuran’da Geçiyor Mu?
Hayır, Hint kökeninden geldiği için, Kuran’da bu isme rastlanmaz. Ama güzel anlamlı olmasından dolayı, çocuklarınıza bu adı vermenizde sakınca yoktur.
Arya İsminin Özellikleri
İyilik ve insancıl duygular, bu isme sahip insanların birleştiği noktalardır. Bunun yanı sıra, kendilerine güven duymalarıyla tanınırlar. Havalı davranışlar, azıcık ego görülebilir. Özgürlüklerine müdahale edilmesine asla katlanamazlar. Hayatlarının her alanında karar vermede güçlük yaşarlar, sürekli tereddüt içerisinde doğruyu arama konusunda çabalarlar. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları gerekir. Bunun yanında sözel zekaları gelişmiştir. Sakin, masa başı işler onlara göredir. Aileleri eğer baskıcı değilse, çok sıcakkanlı bir evlat olacaklardır. Çocuklara ve hayvanlara hassastırlar. Strese gelemezler ve kıskanç erkeklerden çekinirler. Partnerlerinde aradıkları en belirgin özellikler, neşe ve zekadır. Kendilerini güldürebilen erkekler her zaman bir adım öndedir.
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