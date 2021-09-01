Arvis Games'e 4.2 milyon TL yatırım

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Toplam portföy hacmini 3.6 milyar lira seviyesine çıkaran Re-Pie Portföy, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, katma değeri yüksek oyunlar geliştiren Arvis Games'e 4.2 milyon TL tutarında yatırım yaptı.

Arvis Games Kurucu Ortağı ve CMO'su Simon Karataş, "İnteraktif yapıları nedeniyle oyunlar çağımızın en etkili medya araçları. Biz inovatif oyun tasarımı, derin hikâye ve güçlü sanatımız ile kullanıcılarımıza başka hiçbir araç ile deneyimleyemeyecekleri tecrübeler yaşatmayı amaçlıyoruz. Re-Pie'ın desteği ile hızımızı artırıp yakın gelecekte çok daha güçlü oyun çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Arvis Games, Atakan Cankorur, Simon Karataş ve Tuna Pamir tarafından kuruldu ve Kanada ve İstanbul merkezli faaliyet gösteriyor. Şirket, 2019 yılında platform agnostik bir yapıda kurularak kutu oyunları, mobil ve PC oyunu kategorilerinde katma değeri yüksek oyunlar yapmak üzere yola çıkmıştı.

'Board Royale' isimli kutu oyunu ile 2019 yılında dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformu olan Kickstarter üzerinden 200 bin dolar gelir elde eden Arvis Games, oyuna ilave paket olarak geliştirdikleri 'Survival Evolved' kampanyası ile tekrar Kickstarter üzerinden 250 bin dolar fon aldı.