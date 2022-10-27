Artweeks@Akaretler 2 Kasım’da başlıyor

İstanbul’un kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler’de 2-13 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu'na katılacak galeriler belli oldu.
Bilgili Holding ev sahipliğinde, İstanbul’un kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler Sıraevler’de gerçekleşecek Artweeks@Akaretler’e sayılı günler kaldı. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşecek Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu, 2-13 Kasım tarihleri arasında izleyiciler ile buluşacak. Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organize ettiği, farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserlerin sunulacağı bu yeni edisyona katılacak galeriler de kesinleşti.
Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organize ettiği, farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserin sunalacağı Artweeks@Akaretler, 2-13 Kasım tarihleri arasında dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in benzersiz atmosferinde sanatseverlerle buluşacak. Bilgili Holding ev sahipliğinde dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin bir çoğunun yeniden yer alacağı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedef alıyor. Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunacak Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile seçili rezidans alanlarında gerçekleşecek.
Bilgili Ailesi olarak tarihe, sanata, kültüre, mirasa ve insana her zaman çok değer verdiklerini ve projelerini heyecanla hayata geçirdiklerini ileten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo Artweeks@Akaretler ile ilgili şunları söyledi: “Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından genç ve çağdaş sanatçıların buluşma noktasına dönüşen Artweeks@Akaretler sayesinde farklı disiplinlerden pek çok sanatçıyı, eseri ve fikri sanatseverler ile bir araya yeniden getirecek olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Sanat eserlerini, Artweeks kapsamında ziyaretçiler ile buluşturmanın ötesinde koleksiyonerler, galeriler ve kurumlar ile ortak paydada biraraya getirerek, farklı etkinliklere de imza atacağız. Çağdaş sanatı, çok değerli galeri ve kurumlar eşliğinde, dünyanın en popüler caddelerinden biri olan Akaretler’de izleyicisiyle buluşturmaktan ve bu ambiyansı herkesle paylaşıyor olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Farklı çağdaş sanat girişimlerine ev sahipliği yapmaya ve sanatı her kapsamıyla desteklemeye devam eden projelerimizi günbegün arttırmak büyük önceliklerimizden.”
Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonuna katılacak bazı Katılımcı Galeriler arasında; Ambiedexter, Anna Laudel, Arton, Bosfor, Büyükdere 35, Difo, Dpğançay Müzesi, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank, Labirent, Martch, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Onearc, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, The Empire Project, The Pill, Versus ve X-ist yer alıyor.
Sanat dünyasına yeniden bir ivme kazandıran Artweeks@Akaretler, 30 Mart-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 6.Edisyonunu da başarı ile tamamlamıştı. Sanat dolu 12 günde 100’den fazla sanatçıyı, 16 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 2 koleksiyoner seçkisini 110 bin gibi rekor bir ziyaretçi ile buluşturan İstanbul’un bu keyifli sanat etkinliği 7.Edisyonu ile yeniden uluslararası sanat galerilerine, koleksiyoner sergilerine ve solo show’lara ev sahipliği yaparak sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
UBS, Bilgili Holding ve Jotun’un da desteklediği Artweeks@Akaretler, farklı disiplinlerden sanat söyleşilerine de tanıklık edecek.
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