Bilgili Holding ev sahipliğinde İstanbul’un önde gelen kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından Akaretler Sıraevler’de Artweeks@Akaretler başladı. Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşen Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu, 13 Kasım'a kadar izleyiciler ile buluşacak.

Bilgili Holding ev sahipliğinde, İstanbul’un önde gelen kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından Akaretler Sıraevler’de Artweeks@Akaretler başladı. Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda ve dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda gerçekleşen Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu, 2-13 Kasım tarihleri arasında izleyiciler ile buluşuyor. Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş’un organize ettiği bu yeni edisyonda farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserler sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ iletişim desteği ile 7'ncisi gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler, “dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in” benzersiz atmosferinde sanatseverlerle buluştu. Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin yeniden yer aldığı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefliyor. Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda, çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini ziyaretçilerine sunan Artweeks@Akaretler’in 7'nci edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile seçili rezidans alanlarında gerçekleşiyor.

Şerife Bilgili Ercantürk

Sanatı tüm sanatseverlerin özellikle gençlerin erişimine açmış olmanın ayrı bir gururunu yaşadıklarını ileten Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk, “Türkiye’ye değer katan projeler geliştirmeyi ilke edinen Bilgili Holding olarak sanatı şehrin içine alan Akaretler’de, Artweeks’e yeniden ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Artweeks@Akaretler’in İstanbul’un önde gelen kültürel aktörlerinin bir araya geldiği, şehre sanat izleme alışkanlığı kazandıran ve şehrin sanat ile temasında dönüm noktalarından biri haline gelmesi de memnuniyet verici” dedi.

Sinan Temo

Bugüne kadar attıkları her adımda olduğu gibi, insana, doğaya, sanat ve kültüre saygı ilkesi doğrultusunda yepyeni ve öncü projeler gerçekleştirdiklerini ileten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo ise şöyle konuştu: “Artweeks Akaretler şehrin sanat ile temasında dönüm noktalarından biri. Aslında burada hem tarihi eser binaların yer aldığı Sıraevler’i hem de galeri katılımcılarımız aracılığıyla birbirinden değerli sanat eserlerini erişime açıyoruz. Eylül ayından bu yana çok hızlı bir kültür ve sanat sezonu başladı. Artweeks Akaretler gibi etkinliklerin de katkısıyla usta sanatçılara olan ilginin yanı sıra yeni yeteneklere duyulan merak her geçen yıl artıyor. Geçen edisyon 110 bin ziyaret gerçekleşmişti, bu 7'nci Edisyon’da 26 galeri katılımcımız ile birlikte 200 bin’den fazla ziyaret bekliyoruz.

Galerilerin Artweeks@Akaretler’in organizasyonundan ve satışlarından duydukları memnuniyet de katılımlarının sürekliliğini sağlıyor. Çağdaş sanatı, çok değerli galeri ve kurumlar eşliğinde buluşturmanın yanı sıra Akaretler tüm yıl boyunca yaşamın ve sanatın farklı disiplin ve alanlarına da her zaman açık.”

Sabiha Kurtulmuş

Artweeks@Akaretler’in organizatörü Sabiha Kurtulmuş, projenin artık Türk Çağdaş Sanat ortamında kendi yerini aldığını belirterek ekledi: "Sanat fuarı yılda bir kez yapılan, geniş, tek bir mekan içerisinde standlara bölünmüş ve içinde sadece lokal-yabancı galerilerin ve sanat yayınlarının yer aldığı bir yapı. Biz ise yılda iki kez yapıyoruz ve sanatın farklı dinamiklerine, galericiler, koleksiyonerler, bağımsız sanat insiyatifleri, yayınlar ve bağımsız sanatçılara yer veriyoruz. Mekanlar tarihi ve birbirini takip eden yapılar. Sergilenmeler de düz bir alan içerisinde değil farklı odalar arasında yapılıyor. Bu durum izleyiciler için seyri keyifli hale getiriyor. Dolayısıyla Artweeks’i kurumsallaşmış bir sanat fuarından farklı adlandırmak gerektiğine inanıyoruz."

Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonuna katılan bazı Katılımcı Galeriler arasında; Ambidexter, Anna Laudel, Art On, Bosfor, Büyükdere 35, DifoArt, Doğançay Müzesi, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank Art Gallery, Labirent Sanat, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Onearc, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, Taksim Sanat, The Empire Project, The Pill, Versus Art Project ve X-ist yer alıyor.

Sanat dünyasına yeniden bir ivme kazandıran Artweeks@Akaretler, 30 Mart-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 6.Edisyonunu da başarı ile tamamlamıştı. Sanat dolu 12 günde 100’den fazla sanatçıyı, 16 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 2 koleksiyoner seçkisini 110 bin gibi rekor bir ziyaretçi ile buluşturan İstanbul’un bu keyifli sanat etkinliği 7.Edisyonu ile yeniden uluslararası sanat galerilerine, koleksiyoner sergilerine ve solo show’lara ev sahipliği yaparak sanatseverleri ağırlıyor.

ARTWEEKS