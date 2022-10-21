Artweeks@Akaretler 2 Kasım’da başlıyor

İstanbul’un kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler’de gerçekleşecek Artweeks@Akaretler, 2 Kasım’da kapılarını yeniden açıyor! 13 Kasım’a devam edecek olan Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu'nda farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eser sanatseverlerle buluşacak.

Bilgili Holding ev sahipliğinde, İstanbul’un kent yaşam ve kültür sanat destinasyonlarından olan Akaretler’de gerçekleşecek bir kez daha 2-13 Kasım tarihleri arasında dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in benzersiz atmosferinde sunulacak. Dünyanın en büyük varlık yöneticisi UBS ana sponsorluğunda, Habertürk ve Bloomberg HT’nin medya sponsorluğunda yeniden gerçekleşecek olan, Bilgili Sanat ve Sabiha Kurtulmuş’un organize ettiği Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonu'nda da farklı disiplinlerden pek çok özgün ve yeni eserler sunulacak.

Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin bir çoğunun yeniden yer alacağı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri biraraya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedef alıyor. Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eşsiz eserlerini ziyaretçilerine ücretsiz olarak sunacak Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile rezidans alanlarında gerçekleşecek.

Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonuna katılacak bazı Katılımcı Galeriler arasında; Ambiedexter, Anna Laudel, Arton, Bosfor, Büyükdere 35, Difo, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank, Martch, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, The Empire Project, The Pill, Versus ve X-ist yer alıyor.

Sanat alanında fuar dışı bir yaklaşım ile organize edilen Artweeks@Akaretler; 30 Mart-10 Nisan 2022 tarihleri arasında 6.Edisyonunu da başarı ile tamamlamıştı. Sanat dolu 12 günde 100’den fazla sanatçıyı, 16 çağdaş sanat galerisini, 2 solo sergiyi ve 2 koleksiyoner seçkisini 110 bin gibi rekor bir ziyaretçi ile buluşturarak sanat dünyasına yeniden bir ivme kazandıran İstanbul’un bu keyifli sanat etkinliği 7.Edisyonu ile yeniden uluslararası sanat galerilerine, koleksiyoner sergilerine ve solo show’lara ev sahipliği yaparak sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.