        Artvinli minik Eymen ormanda adeta 'maden' buldu! Kilosu 5 bin TL

        Artvinli minik Eymen topladığı çam sakızının kilosunu 5 bin liraya satıyor

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Eymen Bülbül, hafta sonlarını ormanda çam sakızı toplayarak değerlendiriyor. Bülbül, köknar ağaçlarından topladığı sakızları kilosu 5 bin liradan satarak hem ailesine destek oluyor hem de kendi harçlığını çıkarıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2025 - 14:58 Güncelleme: 15.09.2025 - 14:58
        Ormanda adeta 'maden' buldu! Kilosu 5 bin TL
        Yusufeli ilçe merkezinde eğitim gören Eymen Bülbül, hafta sonları ailesiyle birlikte Taşkıran Köyü’ne gidiyor.

        Burada köknar ormanlarına çıkan küçük Eymen, metrelerce yüksekliğe tırmanarak çakı yardımıyla ağaçlardan çam sakızı topluyor.

        Doğal şifa kaynağı olarak görülen çam sakızının kilosu ilçede 5 bin liraya kadar alıcı buluyor.

        Küçük yaşına rağmen gösterdiği azim ve çalışma disipliniyle dikkat çeken Eymen, hem doğayla iç içe zaman geçiriyor hem de ekonomik kazanç sağlıyor.

        Eymen’in, babasıyla birlikte ormanda sakız aradığı sırada karşılaştığı yoğun sakızlı bir köknar ağacını bulduğu anlara ait görüntüler sosyal medyada da ilgi gördü.

        "Maden buldum!" diyerek sevincini dile getiren Eymen’in mutluluğu, izleyenlerin beğenisini kazandı.

        #çam sakızı
        #ARTVİN
        #Yusufeli
        #eymen bülbül
