Heykeli yapılmıştı... Rekor fiyata satıldı

İHA'nın haberine göre baş, başaltı, büyükorta, küçükorta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor.

“BOĞACILIK BİR TUTKU”

Boğayı satın alan ortaklardan Haluk Koçer yaptığı açıklamada, “Boğa kardeşime aitti. İş insanı Uğur Yıldız’la birlikte 500 bin liraya satın aldık. Bizim için maddi değeri dışında, asıl olan tutku. Asırlardır devam eden boğacılık geleneği bizim yaşam tarzımız. Yıllık maliyetleri oldukça fazla ama bu bir tutku. Vefa’nın yaz boyu bakımları yapıldı, bir haftadır güreşler için hazırlıklara başladık. Kilosu oturduğu zaman şubat ve mart aylarında ise idmanlara başlarız. Gelecek festivallerde yerimiz alacağız. Oldukça iddialıyız Vefa artık genç değil deneyimli bir boğa. Kolay kolay güreşlerde pes etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Boğa sahiplerinden 72 yaşındaki Zeki Koçer ise “Geçtiğimiz yılın şampiyonu, emeğimizin karşılığını aldık. Çiftliğimizde şampiyon olan boğalarımız oldu ama Vefa’nın şampiyonluğu başka güzel oldu. Kafkasör’de birinci olmak, çok değerli bir şey. Hayvanları sevmedikten sonra bu iş yapılmaz. Seveceksin, bir çocuk gibi bakacaksın. Bana göre değerinin altında satıldı, Vefa, şampiyon boğa bence daha çok değere sahip” dedi.