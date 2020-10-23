Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Artvin’de objektiflere yansıdı.

İHA'nın haberine göre akşam saatlerinde il merkezinde, şehrin hemen üzerinde oluşan bulutları gören pek çok kişi görüntüledikleri bulutları sosyal medya hesabında paylaştılar.

Bulutların sunduğu görsel şovu, time lapse tekniğiyle 500 karede görüntülendi.