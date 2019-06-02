Artvin'in Yusufeli ilçesinde yenilenen seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre kazanı belli oldu. Peki Artvin Yusufeli'de seçimi hangi parti kazandı? İşte 2019 Yusufeli kesin seçim sonuçları...

ARTVİN YUSUFELİ'DE HANGİ PARTİ KAZANDI?

Bugün seçimlerin yenilendiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Eyüp Aytekin kazandı.

OY VERME İŞLEMİ SAAT 17.00'DE SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun ( YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 7 seçim bölgesinden Denizli'nin Honaz, Artvin'in Yusufeli ve Kırıkkale'nin Keskin ilçeleriyle Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesindeki yenileme seçimlerinde oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Üç ilçe ve bir beldede oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi