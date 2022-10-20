Artvin ve Rize'de yağışlar etkili oldu

AA'nın haberine göre Arhavi'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.

İlçede öğle saatlerinden sonra etkisini artıran sağanağın ardından cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşadı, şehir içi trafiğinde aksamalar meydana geldi.

Aşırı yağışa bağlı olarak bazı su kanalları ve rögarların tıkanmasıyla yol seviyesinin altında kalan bazı iş yerleri ile depoları su bastı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle 22 Temmuz 2021'de taşarak sel afetine yol açan Kapisre Deresi'nde de su seviyesi yükseldi.

Arhavi Belediyesi ekipleri, yağışın aralıklarla devam ettiği ilçede kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma yürütüyor.

RİZE'DE HEYELAN

İHA'nın haberine göre Rize’de öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış derelerin debilerinin artmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Dün yapılan uyarının ardından bugün öğle saatleri itibariyle beklenen şiddetli sağanak yağış Rize’yi etkisi altına aldı. Tüm şehirde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Rize’nin Fındıklı İlçesi arılı deresinin debisi artarak karayolu eviyesine yanaştı.

Ardeşen ilçesinde ise şiddetli yağış bazı bölgelerde toprak kaymalarına neden oldu. İlçeye bağlı Gündoğan köyünde toprak kayması nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kapanan yolda iş makineleriyle yola inen toprağı kaldırmak için çalışma başlatıldı.

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