Artvin Valisi Yılmaz Doruk'tan şehit annesine ziyaret

Vali Doruk, ilk olarak Hakkari'de 1998'de vatani görevini ifa ederken şehit düşen Soydan Yazıcı'nın, Çarşı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşayan annesi Ulviye Yazıcı'yı (65) ziyaret etti.
Kovid-19 önlemleri nedeniyle eve girmeden anne Yazıcı'ya çiçek takdim eden Doruk, Anneler Günü'nü kutladığı Yazıcı ve ailesiyle kapı önünde bir süre sohbet etti.
Vali Doruk, bu vatan topraklarında huzur içinde yaşanılmasının şehitler sayesinde olduğunu belirterek, "Millet olarak birliğimizi, bütünlüğümüzü, varlığımızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Devlet ve millet olarak şehit ailelerimizin her daim yanındayız. Başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin gününü kutluyorum." dedi.
Şehit annesi Yazıcı da oğlunun acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade ederek, "Bugün valimiz ve komutanımız beni ziyaret ederek Anneler Günü'mü kutladı. Çok duygulandım. Bugünkü Anneler Günü'nü hiç unutmayacağım. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Allah inşallah koronavirüs hastalığından kurtarır milleti." diye konuştu.
- 107 yaşındaki Vahide Avcı'ya ziyaret
Vali Doruk daha sonra Çayağzı Mahallesi Cevizli Sokak'ta, torunuyla yaşayan 107 yaşındaki Vahide Avcı'yı ziyaret etti.
Doruk, çiçek ve çeşitli hediyeler verdiği 4 çocuk, 13 torun sahibi Avcı'nın Anneler Günü'nü kutladı.
Avcı'nın sağlık durumu hakkında torunlarından bilgi alan Doruk, 100 yaş üzeri anneler adına Sakarya'da oluşturulan "Cennet Anneleri Hatıra Ormanı"nda kendisi adına dikilen fidanın sertifikasını Avcı'ya verdi.
Vali Doruk, "Anneler Günü münasebetiyle ülkemizde 100 yaş üzerindeki 5 bin 529 annemizden biri de sizsiniz. Sakarya ilimizde tesis edilen Cennet Anneleri Hatıra Ormanına sizin adınıza bir fidan dikildi. Bu fidanın sertifikasını sizlere sunuyorum. Ellerinizden öpüyorum, iyi ki varsınız." ifadesini kullandı.
Vali Doruk'a ziyaretlerde, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İsmail Hakkı Yaşar eşlik etti.
Öte yandan, il genelinde 100 yaş üzeri 27 kadına, adlarına dikilen fidanların sertifikaları, çiçek ve çeşitli hediyeler verildiği bildirildi.
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