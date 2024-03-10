Artvin teravih namazı saatleri: 2024 Artvin teravih namazı saati kaçta?
On bir ayın sultanı Ramazan ayına kısa bir süre kala, il il teravih namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Camide cemaatle eda edilen teravih namazları, hatırlanacağı gibi 20 rekattan oluşmaktadır. Artvin ilinde ikamet edenler, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan il il imsakiye takvimi ile Artvin teravih namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte 2024 Artvin teravih namazı vakitleri...
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Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kurulacak. İlk teravih 10 Mart Pazar günü kılınırken, Artvin ilinde ikamet edenler, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan imsakiye takvimi ile Artvin teravih namazı saatlerini gündemine aldı. Peki, "Artvin teravih namazı saat kaçta" İşte il il imsakiye takvimi ile Artvin teravih namazı saatleri...
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ARTVİN TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
11 Mart Pazartesi Ramazan'ın 1. günü
Artvin Sahur (İmsak) Vakti: 04.59
Artvin İftar Vakti: 18.22
Artvin Teravih Namazı Vakti: 19.41
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
2024 Ramazan ayının birinci günü Mart ayına denk geliyor. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;
9 Nisan Salı: Arife
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)