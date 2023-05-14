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Artvin Seçim Sonuçları 2023: Artvin ili Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları oy oranları

2023 Artvin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları

Artvin seçim sonuçları gündemdeki yerini aldı. Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak yarıştı. Ancak hatırlanacağı üzere Muharrem İnce seçimlerden önce adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. Saat 17.00'de sandıkların kapanmasıyla gözler “Artvin cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ile kim önde, partilerin milletvekili oy oranları nasıl?” sorusuna çevrildi. İşte 14 Mayıs 2023 Artvin Genel Seçim sonuçları...

Giriş: 14.05.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için geri sayım sona erdi. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00 itibarıyla sona erdi. Oy sayımının bitmesiyle Artvin seçim sonuçları da açıklanacak. Peki, Artvin Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimi sonucu oy oranları nasıl oldu? İşte 2023 Artvin seçim sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

  • ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI 2023

    Artvin Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi Sonuçları, Haberturk.com'da olacak. YSK'nın yayın yasağı kararının kalkmasının ardından ilçe ilçe, canlı olarak 2023 Artvin Seçim Sonuçlarını takip edebilirsiniz. Habertürk Artvin Seçim Sonucu sayfası ile Cumhurbaşkanlığı ve partilerin oy oranlarını güncel ve anlık olarak takip edebilirsiniz. 

    ARTVİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ARTVİN'DA KİM, HANGİ PARTİ ÖNDE?

    YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve il genelinde partilerin oy oranları netlik kazanacak.

    İLÇE İLÇE ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Seçimlerde oy kullanma işlemleri saat 17.00’de sona erecek. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin Haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Artvin  Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK’nın belirlediği kurala göre saat 21.00 civarı açıklanacak.

    14 MAYIS 2023 ARTVİN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    14 MAYIS 2023 ARTVİN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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