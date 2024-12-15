Artvin ve Rize'de okullar tatil

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeni ile 16.12.2024 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

ARTVİN'DE İKİ İLÇEDE TATİL Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar ile halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.