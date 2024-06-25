Artvin'in gizli hazinesi: Kilayet Manastırı
Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, tarihi dokusu ve görkemli yapısıyla hayranlık uyandırıyor
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Artvin'in Karçhal Dağı eteklerindeki 1100 yıllık olduğu tahmin edilen Kilayet Manastırı, bölgenin zengin tarihi geçmişini yansıtan önemli bir eser olarak dikkat çekiyor.
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Karçhal Dağı'nın doğal güzellikleriyle çevrili olan Kilayet Manastırı, mimarisiyle de büyüleyici bir görüntü sunuyor.
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Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapan bu yapı, bölgenin kültürel ve tarihi mirasının korunması ve tanıtılması açısından büyük bir değer taşıyor.
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Ziyaretçilerine tarihi bir yolculuk sunan Kilayet Manastırı, özellikle tarih ve kültür meraklıları için önemli bir keşif noktası olarak öne çıkıyor.
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Manastırın bulunduğu alan, doğa yürüyüşleri ve fotoğrafçılık için de ideal bir ortam sunarken, Yerel Rehber ve Turizm Gönüllüsü Osman Demir, bölgeyi belli dönemlerde ziyaret edip, fotoğraflayıp kayıt altına alıyor.
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Son olarak havadan görüntülediği manastırın muhteşem görüntüsü hayranlık uyandırıyor.
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