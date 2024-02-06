Artvin'in bazı ilçelerinde okullar tatil

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Artvin Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde gerçekleşen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Şavşat ve Ardanuç ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime yarın ara verildi” ifadelerine yer verildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.