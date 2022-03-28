Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Artvin'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Artvinli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Artvin iftar ve sahur vakti saatleri...



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