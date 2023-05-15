Artvin Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Artvin Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Artvin başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Artvin seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Artvin Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Artvin Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.72 seçime katılım oranı sağlanırken saat 06:01 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 100 oldu. Artvin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 54.620 oyla yüzde 47.68 - Kemal Kılıçdaroğlu: 53.371 oyla yüzde 46.59 - Sinan Oğan: 5.958 oyla yüzde 5.20 - Muharrem İnce: 601 oyla yüzde 0.52 aldı. Artvin 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Recep Tayyip Erdoğan: 54.620 oyla yüzde 47.68Kemal Kılıçdaroğlu: 53.371 oyla yüzde 46.59Sinan Oğan: 5.958 oyla yüzde 5.20Muharrem İnce: 601 oyla yüzde 0.52

Artvin Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.84 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 06:01 itibarıyla yüzde 100 oranında açıldı. 2023 Artvin milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 57.169 oyla yüzde 49.39 - Millet İttifakı: 50.074 oyla yüzde 43.26 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.898 oyla yüzde 2.5 - Ata İttifakı: 1.812 oyla yüzde 1.56 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 954 oyla yüzde 0.82 aldı. Saat 06:01 itibarıyla 2023 Artvin milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Cumhur İttifakı: 57.169 oyla yüzde 49.39Millet İttifakı: 50.074 oyla yüzde 43.26Emek ve Özgürlük İttifakı: 2.898 oyla yüzde 2.5Ata İttifakı: 1.812 oyla yüzde 1.56Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 954 oyla yüzde 0.82AK Parti: 42.832 oyla yüzde 37.01CHP: 34.759 oyla yüzde 30.03İYİ Parti: 15.315 oyla yüzde 13.23MHP: 11.140 oyla yüzde 9.62YENİDEN REFAH: 2.746 oyla yüzde 2.37TİP: 1.770 oyla yüzde 1.53ZP: 1.368 oyla yüzde 1.18MEMLEKET: 1.336 oyla yüzde 1.15YEŞİL SOL: 1.128 oyla yüzde 0.97SOL PARTI: 465 oyla yüzde 0.40BBP: 451 oyla yüzde 0.39ANAP: 449 oyla yüzde 0.39AP: 444 oyla yüzde 0.38TKP: 409 oyla yüzde 0.35GENÇ: 163 oyla yüzde 0.14HKP: 152 oyla yüzde 0.13HAKPAR: 150 oyla yüzde 0.13MP: 115 oyla yüzde 0.10GBP: 99 oyla yüzde 0.09TKH: 80 oyla yüzde 0.07YP: 28 oyla yüzde 0.02MİLLİYOL: 0 oyla yüzde 0.00AB: 0 oyla yüzde 0.00