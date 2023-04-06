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Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı drone ile görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağı'nın eteklerinde, yavrusuyla oynayan ayının görüntüsü drone kamerasına yansıdı

Giriş: 06.04.2023 - 13:30 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı drone ile görüntülendi
Yavrusuyla oynayan ayı havadan görüntülendi
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AA

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünde pansiyon işletmeciliği yapan Cihat Bayram, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için Kaçkar Dağı eteklerine gitti.

AA'nın haberine göre Bayram, drone ile çekim yaptığı sırada bir ayı ile yavrusunun, erimemiş kar kütlesinin üzerinden oyun oynadığını fark etti.

O anları drone ile kayıt altına alan Bayram, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cihat Bayram, son yıllarda Yusufeli Barajı ile tanınan ilçenin, bünyesinde çok farklı güzellikleri, zenginlikleri de barındırdığını söyledi.

İlçenin doğası, yaban hayatı, tarihi yapıları ve Kaçkar Dağı ile harika bir yer olduğunu belirten Bayram, "En güzel örneğini baharın gelişiyle görmeye başladık. Bölgede yaban hayatının unsurları olan anne ve yavru ayı görüntüleme fırsatı bulduk. Herkesi ilçemizin bu güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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