Yavrusuyla oynayan ayı havadan görüntülendi

AA

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Yaylalar köyünde pansiyon işletmeciliği yapan Cihat Bayram, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için Kaçkar Dağı eteklerine gitti.

AA'nın haberine göre Bayram, drone ile çekim yaptığı sırada bir ayı ile yavrusunun, erimemiş kar kütlesinin üzerinden oyun oynadığını fark etti.

O anları drone ile kayıt altına alan Bayram, sosyal medya hesabından paylaştı.

Cihat Bayram, son yıllarda Yusufeli Barajı ile tanınan ilçenin, bünyesinde çok farklı güzellikleri, zenginlikleri de barındırdığını söyledi.

İlçenin doğası, yaban hayatı, tarihi yapıları ve Kaçkar Dağı ile harika bir yer olduğunu belirten Bayram, "En güzel örneğini baharın gelişiyle görmeye başladık. Bölgede yaban hayatının unsurları olan anne ve yavru ayı görüntüleme fırsatı bulduk. Herkesi ilçemizin bu güzelliklerini görmeye davet ediyorum" dedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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