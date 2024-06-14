Artvin'de sokak köpeğine kürekli saldırıya tepki
Artvin'in Borçka ilçesinde bir kişi, kürekle sokak köpeğine defalarca vurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.
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Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde M.Ş. isimli kişi, sahipsiz bir köpeğe kürekle defalarca vurarak şiddet uyguladı.
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Vicdanları yaralayan o anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Görüntülerin sosyal medya paylaşılmasıyla hayvanseverler hayvana şiddete tepki gösterdi.
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Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan'ın da aralarında bulunduğu grup, belediye binası önünde basın açıklaması yaptı.
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Açıklamada, hayvanların yaşama hakkı olduğu ve işkence yapılamayacağı belirtildi.
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Sokak köpeğine defalarca kürekle vuran kişi için ise suç duyurusunda bulunulduğu ve yaralı olan köpeğin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
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