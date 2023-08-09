Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Artvin'de korkutan yangın: 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık küle döndü

        Artvin'de korkutan yangın: 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık küle döndü

        Artvin'de bir evde çıkan ve büyüyerek yayılan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralı olmaması sevindirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 03:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de korkutan yangın: 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık küle döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Hızarlı köyünde Nazim Aydın ve kardeşlerine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

        3 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı. AA'nın haberine göre; yangın sonucu, 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

        VALİ DORUK'TAN İNCELEMELER

        Yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ev ve ahır sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı ve yaralananın olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

        #Son dakika haberler
        #ARTVİN
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Aslan Slovenya'da kükredi!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Türkiye'nin yükselişi sürüyor!
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Devrilen TIR'a otomobil çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        UEFA'dan Beşiktaş kararları!
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Esenyurt neden suçla anılıyor?
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Havalimanında karışan cenazeler, 3 farklı şehre gönderildi
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Külçe altın ithalatına aylık kota
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        Nelsson'a Premier Lig'den yeni talip!
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        1 milyon lira ödül var ama henüz ihbar gelmedi
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Botanik Parkı'nda 'öldüren' ilgisizlik!
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Temmuz 2023 'en sıcak ay' olarak tarihe geçti
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        Bilim insanları açıkladı: Obeziteli bireylerin beyin şekli farklı
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        Hastanelerde şiddeti önleyecek yeni uyarı sistemi geliyor
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        İthalata altın vuruşa, karşı vuruş ne getirir?
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Son yıllarını telif mücadelesiyle geçirdi
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Coğrafi işaretli 'Kars Türk çoban köpeği'nin ırkı korunuyor
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Habertürk Anasayfa