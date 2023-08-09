Artvin'de korkutan yangın: 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık küle döndü
Artvin'de bir evde çıkan ve büyüyerek yayılan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralı olmaması sevindirdi
Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
Hızarlı köyünde Nazim Aydın ve kardeşlerine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.
3 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı. AA'nın haberine göre; yangın sonucu, 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.
VALİ DORUK'TAN İNCELEMELER
Yangınla ilgili olay yerinde incelemelerde bulunan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, ev ve ahır sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileterek can kaybı ve yaralananın olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.