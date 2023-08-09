Artvin'de korkutan yangın: 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık küle döndü

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Artvin'de çıkan yangında 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Hızarlı köyünde Nazim Aydın ve kardeşlerine ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

3 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları başlattı. AA'nın haberine göre; yangın sonucu, 2 ev, 3 ahır ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.