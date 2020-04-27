Artvin'de karantinadaki vatandaşlardan teşekkür videosu

27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Makedonya'dan getirilerek Artvin’deki Çoruh Öğrenci Yurdu’nda karantinaya alınan 5'i çocuk, 270 kişinin tüm ihtiyacı Artvin Valiliğinin koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Kızılay ve sağlık personellerince karşılanıyor.
Gördükleri ilgiden memnun olan vatandaşlar, çektikleri videolarla memnuniyetlerini dile getiriyor.
Karantinadaki vatandaşların sosyal medya hesaplarından paylaştıkları videoların bazıları Artvin Gençlik Spor Müdürlüğünce derlenerek kurumun resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
- "Öyle büyük bir devletimiz var ki, iyi ki bu ülkenin çocuğuyuz"
Makedonya’dan Uluslararası Balkan Üniversitesinde Mimarlık okurken Kovid-19’la mücadele kapsamında, Türkiye’ye getirilerek Artvin’de karantinaya alınan Ravza Atacan çektiği videoda, şu ifadelere yer verdi:
"Makedonya’dan nerede konaklayacağımızı bilmeden yola çıktık. Artvin’i duyunca yolun uzunluğundan dolayı hepimiz biraz üzüldük. Buraya geldikten sonra o hüzün yerini güzel anlara, eğlenceli, mutlu günlere bıraktı. Bu zor zamanda böyle güzel anılar biriktirmemize vesile olduğunuz sizlere teşekkür ediyorum. Öyle büyük bir devletimiz var ki, iyi ki bu ülkenin çocuğuyuz. İyi ki buralara geldik, iyi ki sizlerle tanıştık, herkese teşekkür ediyorum."
Berkay Can da Artvin’de 5 gündür karantinada olduklarını aktararak, "Ülkemize dönmemiz konusunda bizlere yardımcı olan devlet büyüklerimiz, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bizi burada evimizde gibi hissettiren Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ve emniyet mensuplarına teşekkürlerimi sunarım. Biz burada güvende ve sağlıklıyız. Sizde süreçte evinizde kalın." değerlendirmesinde bulundu.
Aydın Çelik ise yaptığı paylaşımda, Makedonya’da iş için bulunduğunu belirterek, "Sınır kapılarının kapanması sonra 10 gün orada fazladan kaldım. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gelen uçakla ana vatanıma getirildim. Artvin Valimiz Yılmaz Doruk’un öncülüğünde burada çok güzel ağırlanıyoruz. Tüm talep ve eksiklerimiz hemen gideriliyor. Bizlerde emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
Bir kağıda duygu ve düşüncelerini yazan karantinadaki Halil İbrahim Alan, “Bizlerin rahatı için kendi rahatından vazgeçen, bizim sağlığımız için gecesini gündüze kadar katarak çalışan, bizi en iyi şekilde burada 14 gün boyunca rahat ettirmeye çalışan herkese minnettarım. Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı hakkınızı helal edin." sözlerine yer verdi.
- Karantinadaki Yiğit Ahmet Aslan'a doğum günü sürprizi
Adıyaman’da yaşayan karantinadaki Yiğit Ahmet Aslan’ın babası, Artvin Spor İl Müdürlüğünü arayarak, 21 yaşına giren oğluna doğum günü pastası götürülmesini istedi.
Bu talep üzerine görevliler Makedonya’da mimarlık fakültesi ikinci sınıf öğrencisiyken salgın dolayısıyla yurda getirilerek Artvin’de karantina altına alınan Ahmet Yiğit Aslan'a doğum günü pastası götürerek, doğum gününü kutladı.
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