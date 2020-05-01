Artvin'de karantinadaki vatandaşlara moral konseri verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Makedonya'dan getirilerek Artvin'de karantinaya alınan 270 Türk vatandaşı için moral konseri düzenlendi.
Artvin Valiliğinin koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Çoruh Öğrenci Yurdu'nda karantinada kalanlara moral vermek amacıyla organize edilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Yerel sanatçıların seslendirdiği şarkıları bulundukları odaların pencerelerinden izleyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik etti.Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Makedonya’dan getirilen vatandaşları Artvin'de en iyi şekilde misafir etmenin gayreti içinde olduklarını söyledi.Demirkıran, Türk Kızılayın yemek, AFAD'ın da sağlık ve diğer ihtiyaçları karşıladığını ifade ederek, "Biz de 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet ediyoruz. Karantinadaki vatandaşların sıkılmaması için zaman zaman değişik etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımıza kitap ve oyuncak dağıttık. 23 Nisan'da bir etkinliğimiz oldu. Bugün de iftardan sonra yerel sanatçılarımızın katılımıyla konser düzenledik. Vatandaşlarımız durumdan memnun, herkes bayrağı ile camlara çıkmış durumda eğleniyorlar. Umut ediyorum önümüzdeki perşembe günü misafirlerimizi memleketlerine yolcu edeceğiz." diye konuştu.Türk Kızılay Artvin Şube Başkanı Fatih Tahtalı da yaklaşık 30 kişilik bir ekiple karantinadaki vatandaşların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.
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