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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de kar nedeniyle 6 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de 6 köy yolu kar yağışı sonrası ulaşıma kapandı

        Artvin'de etkili olan kar yağışı sonrası 6 köyün bağlı olduğu Camili bölgesi yolu ulaşıma kapandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 13.12.2024 - 16:21
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        Artvin'de kar nedeniyle 6 köy yolu kapandı
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        Artvin'de kar yağışı sonrası 6 köyün yolun ulaşıma kapandı.

        İHA'nın haberine göre, Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ekipler, havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşımın yeniden sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        #Artvin Haberleri
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