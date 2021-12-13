Kafeteryada korkutan yangın: 8 yaralı

DHA

Çayağzı Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında bir kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden müşteriler dışarıya kaçışırken itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada ellerinde yanıklar oluşan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. DHA'nın haberine göre; yaralılar, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.