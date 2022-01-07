Artvin'de trafik kazası: 5 yaralı

AA

Artvin- Borçka kara yolu 1. kilometresindeki Köprübaşı mevkisinde Fatih Avcı'nın kullandığı 35 AC 118 plakalı otomobil ile Selçuk Taş'ın kullandığı 08 AAK 044 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücüler Taş ve Avcı ile araçlarda bulunan Berkant Sertel, Furkan Şahin, Şükür Poslu yaralandı.

Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.