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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de heyelan: Sarp tüneli kapandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de heyelan: Dev kaya parçaları Sarp tünelini kapattı

        Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Sarp tünelinin girişini kapattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 24.02.2025 - 12:35
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        Artvin'de heyelan: Sarp tüneli kapandı
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        Artvin'in Kemalpaşa ilçesi Sarp bölgesinde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.

        Yamaçtan kopan dev kaya kütleleri, Kemalpaşa Sarp tünelinin girişine düşerek karayolunu ulaşıma kapattı.

        Bölgeye sevk edilen ekipler, kaya kütlelerinin temizlenmesi ve yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.

        Olayın ardından herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmezken, heyelan nedeniyle bölgedeki trafik akışı tamamen durdu.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #Kemalpaşa
        #sarp tüneli
        #Heyelan
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