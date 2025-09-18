Habertürk
        Artvin'de heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi

        Heyelan riski nedeniyle 2 bina tahliye edildi

        Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2025 - 22:09 Güncelleme: 18.09.2025 - 22:09
        Kuledibi Mahallesi’nde etkili olan yağış nedeniyle 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, bina ile aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verdi.

        Tahliye edilen bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirildi.

        Bu arada, polis ekipleri bölgede emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #ARTVİN
        #artvin haber
        #yerel haber
