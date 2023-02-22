Kaza saat 09.30 sıralarında Artvin-Erzurum karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin Barajı'nda personel taşımacılığı yapan Murat Alpaslan idaresindeki minibüse Deriner-3 Tüneli mevkiine geldiği sırada yamaçtan kopan kaya kütleleri isabet etti.

Hasar alan servis aracı içinde bulunan 8 yolcudan 4’ü yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri eşliğinde yaralılar Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumların iyi olduğu öğrenildi.