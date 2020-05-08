Artvin'de gümrük kaçağı yüz dolgu maddesi ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gümrük sahasına gelen Y.S'nin kullandığı tırda arama yaptı.

Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen tırın çekici kabininin içindeki yatağın üzerinde gümrük kaçağı 66 kozmetik ürün ele geçirildi.

Yüz dolgu işleminde kullanılan malzemelere el konulurken, Y.S. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.