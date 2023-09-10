Artvin'de denizde çıkan hortum kamerada
Artvin'de, dün gece başlayan belli aralıklar etkisini sabah saatlerine kadar sürdüren sağanağın ardından denizde iki ayrı hortum oluştu. Hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 10.09.2023 - 15:03 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:06
Artvin'de denizde çıkan hortum görüntülendi.
İlçede dün gece başlayan sağanak belli aralıklarla etkisini sabah saatlerine kadar sürdürdü. Yağışın ardından saat 07.00 sıralarında denizde iki ayrı hortum meydana geldi.
Yaklaşık 4 dakika kadar süren doğa olayı, Arhavi ve Hopa ilçelerinin bazı yerlerinden görüntülendi.
Arhavi'de yaşayan Kerim Okumuş, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.