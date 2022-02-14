Artvin'in Ardanuç ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hükümet Caddesi'nde, Alim D. ile Tolunay A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolunay A., Alim D.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

TESLİM OLDU

Ağır yaralanan Alim D., Ardanuç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Artvin Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Tolunay A, Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.