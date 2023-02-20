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Artvin'de aynı güzergahta bir saat arayla ikinci heyelan

Artvin-Ardahan karayolunda bir saat arayla ikinci heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan toprak ve dev kayalar yolu kapattı

Giriş: 20.02.2023 - 19:53 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin'de aynı güzergahta art arda heyelan
Artvin'de aynı güzergahta art arda heyelan
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İHA

Artvin'de, aynı güzergahta bir saat arayla iki heyelan meydana geldi.

Artvin-Ardahan karayolundaki ilk heyelan 39. kilometrede meydana geldi. Şavşat'ın Pınarlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayanlar karayoluna düştü.

İkinci heyelan yaklaşık bir saat sonra yine aynı karayolunun 25.9. kilometresinde yaşandı. Heyelanda yamaçtan kopan toprak ve kayalar karayolunu çift taraflı araç trafiğine kapattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Heyelanda can ve mal kaybı yaşanmazken, ekiplerin çalışması sonrası yol yeniden araç trafiğine açılacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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