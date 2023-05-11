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Artvin'de ağıla giren ayı 20 koyunu öldürdü

Artvin'de köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı

Giriş: 11.05.2023 - 16:28 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin'de ayı 20 koyunu öldürdü
DHA

Artvin'de ağıla ayı saldırısında 20 koyun ölürken, 45 küçükbaş da yaralandı.

Olay, dün gece Şavşat ilçesi Balıklı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mubin Koçak, sabah koyunlarını otlatmak için geldiği ağılın çevresindeki tel örgülerin parçalandığını fark etti.

4 KİLOMETRE UZAKTA YARALI BULDU

Ağıla giren Koçak, 240 küçükbaşından 20 koyununun ayı saldırısında öldüğünü, 45'inin de yaralandığını gördü. Koçak, saldırıda kaçan bazı koyunları da 4 kilometre uzakta yaralı halde buldu.

"KÖPEKLERİ DE YARALAMIŞ"

Yaralı koyunlar, adrese çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü. Ağıl önünde bağlı olan köpekleri de ayılar yaralamış. Üzgünüz" dedi.

"BAZILARININ YAŞAM TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR"

Veteriner hekim Hüseyin Babada ise "Çok sayıda hayvanı yaralı. Bazıları tedavi edilir ama bazılarının yaşam tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.

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