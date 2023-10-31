Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Artvin'de aranan 51 kişi yakalandı - Güncel haberler

        Artvin'de aranan 51 kişi yakalandı

        Artvin'de düzenlenen operasyonda haklarında arama kararı bulunan 51 kişi yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:21 Güncelleme: 31.10.2023 - 19:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de aranan 51 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığınca, 23-27 Ekim'de "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Emrah Ünalan-JASAT Mercek Operasyonu" kapsamında aranan kişilere yönelik çalışma yapıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Ekipler, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kabul etmek, hırsızlık ve yaralama gibi çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 51 kişiyi yakaladı.

        Bu kişilerden hakimliklere sevk edilen 14'ü tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #ARTVİN
        #artvin haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Yeni uygulamalar ne zaman meyve verir?
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Habertürk Anasayfa