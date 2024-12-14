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        Haberler Gündem Güncel Artvin'de 58 köye "kar" engeli | Son dakika haberleri

        Artvin'de 58 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

        Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, 58 köy yolu ulaşıma kapandı. Belediye ve ilgili ekipler, olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:43
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        Artvin'de 58 köye "kar" engeli
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        Artvin'de etki olan kar yağışının ardından 58 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, şehri adeta beyaz bir örtüyle kapladı. Cadde ve sokaklar karla dolarken, Artvin Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kar yağışı nedeniyle Ardanuç'ta 18, merkezde 1, Şavşat'ta 31 ve Yusufeli'nde 8 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar, sabahın erken saatlerinden itibaren kızaklarını alarak kendilerini beyaza bürünmüş sokaklara attı. Kar üstünde doyasıya eğlenen çocuklar, soğuk havaya aldırmadan neşeli anlar yaşadı.

        Artvin genelinde kar yağışının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Belediye ve ilgili ekipler ise, olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

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        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #kar yağışı
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