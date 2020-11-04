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Artvin'de 4 köy için karantina kararı alındı

Artvin'in Murgul ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı. Köylere giriş çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanacak

04.11.2020 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin'de 4 köy karantinaya alındı
AA

Artvin'in Murgul ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Osmanlı, Çimenli, Aktaş ve Ardıçlı köylerinde, vaka sayılarının yoğunlaşması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması için karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Köy muhtarları ve azalarının alınan kararların uygulanmasından sorumlu kılınarak görevlendirildiğine işaret edilen açıklamada, köylere giriş çıkışların jandarma ekiplerinin kontrolünde sağlanacağı, vatandaşların kalabalık gruplar halinde bir arada bulunmamaları ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları gerektiği kaydedildi. Açıklamada, karantina kurallarına uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı ifade edildi.

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