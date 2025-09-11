Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin'de 4 kardeşe ait evler yandı | Son dakika haberleri

        Artvin'de çıkan yangında 4 kardeşin evi kullanılamaz hale geldi

        Artvin'in Borçka ilçesinde çıkan yangında 4 kardeşe ait evler kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 17:35 Güncelleme: 11.09.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Artvin'de 4 kardeşe ait evler yandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Artvin'in Borçka ilçesinin Karşıköy köyüne bağlı Yukarı Tekin Mahallesi'nde Mevlüt Tören'e ait bir kısmı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, Tören'in kardeşlerine ait bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Mevlüt, Mecit, Kemal ve Selahattin Tören kardeşlere ait 4 evin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Artvin Haberleri
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde rekor
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Belçikalı gazeteci, Tedesco'yu HT Spor'a anlattı!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Şüpheliye ev hapsi kararına devam
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Andre Onana, Trabzonspor için geldi!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        Dekoratif kemer felaketinde iddianame!
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        KFC Türkiye pazarına geri dönüyor
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Müzelerden ziyaretçi rekoru
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Habertürk Anasayfa