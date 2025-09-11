Artvin'de 4 kardeşe ait evler yandı

Artvin'in Borçka ilçesinin Karşıköy köyüne bağlı Yukarı Tekin Mahallesi'nde Mevlüt Tören'e ait bir kısmı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, Tören'in kardeşlerine ait bitişikteki evlere de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Borçka Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Mevlüt, Mecit, Kemal ve Selahattin Tören kardeşlere ait 4 evin kullanılmaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.