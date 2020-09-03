AA

Kentte merkeze bağlı Sarıbudak Köyü Boğaboynu mevkisinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre, köylülerin yangını jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye Artvin Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp coğrafi yapıya sahip olması ve araç yolunun bulunmaması nedeniyle ekipler ve köy halkı yaklaşık bir saatlik yürüyüş sonrası bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Gün boyu süren yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ladin, köknar ve çam ağaçlarıyla kaplı yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.