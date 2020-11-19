Artvin'de 238 litre sahte içki ele geçirildi

AA

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aralık köyünde ikamet eden M.T'nin sahte içki üretip lokantasında sattığını tespit etti.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 238 litre şarap ile 245'er şarap şişesi, mantar tıpa ve kapak ele geçirildi.

M.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.