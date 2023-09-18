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        Arturs Zagars Fenerbahçe Beko’da

        Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 10:59 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:59
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        Fenerbahçe Beko genç yıldızı açıkladı!
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        Fenerbahçe Beko, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Fenerbahçe'nin açıklamasının tamam şöyle:

        "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu EuroCup’ta mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves’da geçirecek."

        ARTURS ZAGARS KİMDİR?

        21 Nisan 2000 tarihinde Letonya'nın başkenti Riga’da dünyaya gelen Arturs Zagars, basketbol kariyerine ülkesinde başladı. Ardından 2017 yılında İspanya’ya transfer olan Zagars, İspanya’nın güçlü ekiplerinden Joventut Badalona ile uzun süreli sözleşme imzaladı.

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        Badalona kariyeri boyunca kiralık olarak CB Prat (2018-19) ve Braunschweig (2021-22) formaları da giyen Zagars, 2022-23 sezonunda ise Litvanya temsilcisi Nevezis forması giydi.

        Zagars, Nevezis ile 2022-23 sezonunda 22 Litvanya Ligi maçına çıkarken 15.4 sayı, 4.4 asist, 3.0 ribaund, 1.1 top çalma istatistikleri yakaladı.

        Genç oyuncu, son olarak FIBA 2023 Dünya Kupası'nda ülkesi Letonya’nın formasını giydi ve performansıyla adından söz ettirdi. Zagars, Dünya Kupası'nda 12.4 sayı (%55.6 iki sayı, %41.7 üç sayı), 7.4 asist, 2.6 ribaund, 15.3 verimlilik puanı ortalamaları tutturdu. Zagars, ülkesinin Litvanya’yı mağlup ederek beşinci sırayı aldığı klasman karşılaşmasında 17 asist yaparak Dünya Kupası tarihinin bu alandaki rekorunu kırdı. Zagars, turnuvadaki performansıyla Dünya Kupası'nın en iyi ikinci beşinde de kendisine yer buldu.

        Zagars ülkesini aynı zamanda alt yaş grupları milli takımlarında birçok kez başarıyla temsil etti. 2018 yılında düzenlenen U18 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansıyla (18.9 sayı, 6.3 asist, 1.9 top çalma) ülkesinin gümüş madalya almasında önemli pay sahibi oldu ve turnuvanın en iyi ikinci beşinde yerini aldı.

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