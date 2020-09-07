Arturo Mina antrenmanlara başladı

Korona virüs testi negatif çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Arturo Mina, kulüp tesislerine gelerek yeni sezon için çalışmalarına başladı. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcu, kuvvet kazanımı için ağırlık çalışmaları yaptı. Takıma geç katılan oyunculardan biri olan Mina, form kazanmak için kondisyon çalışmaları da yaparak antrenmana son verdi.

Tecrübeli futbolcu önümüzdeki günlerde takımla beraber çalışmalarına başlayacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."